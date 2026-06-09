Tarih, doğa ve ihtişam aynı karede

Zonguldak'ta gün batımı saatlerinde kentin endüstriyel mirasını, doğal güzelliklerini ve simge yapılarını belgesel tadında karelerle limanda yüzen yunuslarla bir araya getirdi.

Dron operatörü Sercan Akar tarafından kaydedilen görüntülerde, denizde yüzen yunuslar ve tarihi kömür yükleme tesisi dikkat çekti.

Karadeniz'in önemli liman kentlerinden Zonguldak, güneşin son ışıklarıyla kızıla boyanırken gökyüzünden izlendi. Akar'ın kamerasına yansıyan eşsiz manzaralar, kentin görsel zenginliğini ortaya koydu.

Yunusların dansı ve limanın dinginliğinin ihtişamı kamerada

Liman içini ve panoramik şehir manzarasını kapsayan kayıtlarda, sakin suların üzerinde süzülen bir gezinti teknesi ise gün batımının atmosferini yansıttı. Bu esnada liman sularına giren yunusların denizde sergilediği oyunlar, görüntülere adeta belgesel dokunuşu kattı.

Endüstriyel hafıza ve yeni simgeler bir arada

Kayıtlarda kentin modern ve tarihi dokusu da harmanlandı. Zonguldak'ın en önemli simge yapılarından biri olan Uzun Mehmet Camii'nin ihtişamlı mimarisi akşam kızıllığı eşliğinde gökyüzünden kayıt altına alındı.

Öte yandan, kentin köklü madencilik tarihine tanıklık eden, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) bir zamanlar gemilere aralıksız kömür yüklediği tarihi "rapid şarjömen" tesisi de kadrajda yerini aldı.

Geçmişin endüstriyel yorgunluğu ile Karadeniz'in doğal dinginliğini aynı karede buluşturan bu anlar izleyenleri kendine hayran bıraktı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı