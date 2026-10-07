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Zonguldak Limanı çevresinde biriken atıklar çevre kirliliğini gözler önüne serdi

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Zonguldak Limanı çevresinde biriken atıklar çevre kirliliğini gözler önüne serdi
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Zonguldak Limanı bölgesinde deniz yüzeyi ve kıyıda biriken pet şişeler, ağaç parçaları ve evsel atıklar çevre kirliliğini gözler önüne serdi. Liman çevresinde yoğunlaşan atıklar vatandaşların dikkatini çekti, görüntüler deniz ve sahil temizliğinin önemini gündeme getirdi.

Zonguldak Limanı bölgesinde deniz yüzeyi ve kıyı kesimlerinde biriken atıklar çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

Denizin taşıdığı pet şişeler, ağaç parçaları ve çeşitli evsel atıklar kıyı şeridinde birikti. Özellikle liman çevresinde yoğunlaşan atıklar vatandaşların dikkatini çekti.

Kıyıda oluşan görüntüler, deniz ve sahil alanlarının temiz tutulmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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