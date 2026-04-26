Zirvesi karla kaplı dağda gezinen dağ keçileri havadan görüntülendi

Erzincan'da zirvesi karla kaplı 3 bin rakımlı dağda sürüler halinde gezinip yiyecek arayan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri havadan görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri, Erzincan'ın dağlarına renk katıyor. Yüksek kesimleri hala karla kaplı zirve noktalarda gezinen dağ keçileri, Mert Yılmaz tarafından havadan kayıt altına alındı. - ERZİNCAN

