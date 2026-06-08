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Tokat'ın saklı cenneti Zinav Gölü doğaseverleri mest ediyor

Tokat'ın saklı cenneti Zinav Gölü doğaseverleri mest ediyor
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Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Zinav Gölü, yemyeşil ormanlar, zengin yaban hayatı ve eşsiz manzarasıyla doğa tutkunlarını ağırlıyor. Yağışlarla yükselen su seviyesi ve drone görüntüleri gölün güzelliğini gözler önüne serdi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Zinav Gölü, yemyeşil ormanlarla çevrili doğal güzelliği, zengin yaban hayatı ve eşsiz manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kent merkezine yaklaşık 95 kilometre uzaklıkta bulunan Zinav Gölü, çevresini kuşatan ormanlık alanlar ve dağ manzarasıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Son haftalarda etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen gölün kahverengiye çalan görüntüsü dikkat çekerken, kıyı kesimlerinde bazı ağaçların su içerisinde kaldığı görüldü. Drone görüntülerinde gölün kıvrımlı yapısı, çevresindeki yoğun bitki örtüsü ve dağ manzaraları eşsiz görüntüler oluşturdu. Göl çevresinde yürüyüş yapan ve manzaranın tadını çıkaran vatandaşlar cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti. Seyir terasından gölü izleyen ziyaretçiler, doğanın sunduğu eşsiz atmosferi kayıt altına aldı. Dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Zinav Gölü, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında piknik, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık için tercih edilen noktalar arasında bulunuyor.

Ordu'dan arkadaşının tavsiyesi üzerine Zinav Gölü'ne piknik yapmaya geldiklerini söyleyen Aziz Karayiğit; "Ordu'nun Aybastı ilçesinden buraya geldim. Buraya ilk gelişim. Gayet güzel buldum buraları. İş arkadaşımın tavsiyesi ile geldim. Ortam çok güzel su ve ağaçlar çok güzel" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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