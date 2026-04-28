'Yüz Çocuk Bin Fidan' adlı ağaç dikme etkinliğinde 1000 fidan dikildi

Eskişehir'e bağlı Seyitgazi ilçesi Büyükyayla mevkiinede yer alan ve çıkan yangında orman vasfını kaybeden bölgede Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin düzenlemiş olduğu 'Yüz Çocuk Bin Fidan' adlı ağaç dikme etkinliği büyük bir katılımla 1000 ağaç fidanı dikildi.

Dernek Başkanı Seydi Battal Sülük,, "Yanan bölgelerde ağaç dikme etkinliğimiz önümüzdeki günlerde devam edecektir. El emeği göz nuru el örgüsü kaşkol ve berelerini takan çocuklar neşe içinde ağaç dikimini gerçekleştirdiler" dedi. - ESKİŞEHİR

