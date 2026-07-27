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Hava Sıcaklıkları Artıyor, Kuzeydoğuda Yağış Bekleniyor

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Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 26

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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