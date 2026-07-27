Hava Sıcaklıkları Artıyor, Kuzeydoğuda Yağış Bekleniyor
Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 26
İstanbul: Az bulutlu ve açık 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Bursa: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık 37
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38