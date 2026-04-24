Yurdun büyük bölümünde sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerde 4 ila 7 derece artacak, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın ise genellikle güney, Ege kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16

İzmir: Parçalı bulutlu 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu (Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 11

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 22 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı