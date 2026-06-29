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Yurtta hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yurt genelinde yağış beklenmezken, kuzey kesimlerde sıcaklık 2-4 derece artacak. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetli esecek.

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Bursa: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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