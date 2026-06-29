Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yurt genelinde yağış beklenmezken, kuzey kesimlerde sıcaklık 2-4 derece artacak. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetli esecek.
Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 32
İstanbul: Az bulutlu ve açık 34
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Bursa: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 - İSTANBUL