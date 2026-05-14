Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava koşulları hakim olacak. Güneydoğu Anadolu'nun göneyi dışında birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yerel olarak kuvvetli yağışların yanı sıra, rüzgarın etkisiyle kısa süreli fırtına oluşabilecek.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Sakarya, Bursa, Bilecik çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor) 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların iç ve doğu kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor) 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
