Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Trakya, Akdeniz iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak, rüzgar genellikle hafif esecek.
Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar ile Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa yakası sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35 - İSTANBUL