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Buldan'da Köpek ve Kedilerin Dostluğu Yürekleri Isıttı

Buldan'da Köpek ve Kedilerin Dostluğu Yürekleri Isıttı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde çiftçi Veysel Karataş'ın birlikte büyüttüğü beş kedi ve bir köpek, aynı kaptan yemek yiyerek kavgasız bir dostluk sergiliyor. Karataş, hayvanların kardeşçe yaşamının insanlara örnek olmasını diledi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde kaydedilen köpek ve kedilerin dostluk görüntüleri yürekleri ısıtıyor.

Doğdukları günden bugüne kadar bakımlarını üstlendiği köpek ve kedilerin çok iyi anlaştıklarını belirten Buldan Türlübey Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Veysel Karataş " Bahçemde beş kedi ve bir köpek besliyorum. Yaklaşık tamamı aynı günlerde dünyaya geldi. Hepsini ilk günlerinde kendi ellerimle besledim. Kardeş gibi büyüdüler. Şimdi birlikte aynı kaptan karınlarını doyuruyorlar. Hiç kavga ettiklerini görmedim. Karınlarını doyururken onları seyretmek benim için büyük bir keyif. Keşke biz insanlarda bu hayvanlar gibi kavgasız dövüşsüz bir dünyada kardeşçe yaşayabilsek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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