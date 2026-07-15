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Yurtta hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, güney ve doğu kesimlerde normallerin üzerine çıkacak. Rüzgar, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli esecek.

Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 30

İstanbul: Parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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