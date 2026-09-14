Haberler

Yüksekova’nın güzellikleri emniyetin cephesine resmedildi

Yüksekova’nın güzellikleri emniyetin cephesine resmedildi
Güncelleme:
+39 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamlığı öncülüğünde hayata geçirilen projeyle İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün duvarları bölgenin doğa ve kültürel motifleriyle süslendi.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamlığı öncülüğünde hayata geçirilen projeyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün duvarları bölgenin doğa ve kültürel motifleriyle süslendi.

İlçe merkezinin estetik görünümünü artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Kaymakam Volkan Hülür'ün talimatlarıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Aile Destek Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler ile ressamlar görev aldı. Yoğun yaya trafiğinin bulunduğu ana cadde üzerindeki emniyet binasının dış duvarları, usta ellerin fırçalarıyla açık hava galerisine dönüştürüldü.

Projede Hakkari'nin coğrafi ve kültürel zenginliklerini yansıtan birçok figüre yer verildi. Duvarlara Sat Gölleri, Nehil Sazlığı, Cilo Dağı, endemik tür olan ters lale, dağ keçisi, at, berivanlar ile polis ve çocuk figürleri titizlikle işlendi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren aile destek merkezinden Naime Dilbilir, vatandaşların en çok kullandığı ve gezdiği noktalardan birini seçtiklerini belirterek, "Çalışmamız Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür öncülüğünde yürütülüyor. Bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kadir Çetin'e de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Mehmet Zeki Kayhan ise bölgenin doğal güzelliklerinin farklı desenlerle duvarlara yansıtıldığını ifade ederek, "Kaymakamımızın öncülüğünde bu güzel projeyi tamamladık. Sat Gölleri'nden ters laleye kadar coğrafyamızın simgelerini buraya taşıdık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Tamamlanan duvar süslemeleri, ilçe sakinleri ve yoldan geçen vatandaşların beğenisini topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı

Vadi'nin senaristleri 2,5 saat ifade verdi! O soruyu yanıtsız bıraktı
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu

Koltuğuna talip biri var! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu

Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu
Fransa'da Gana'dan gelen konteynerde yaklaşık 3,9 ton kokain ele geçirildi

Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü ölüm saçtı!

Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'ne uzandı! Birand'ın yıllar önceki sorusu yeniden gündemde

Birand "Vadi" ekibine Kozinoğlu'nu sormuştu! Böyle yanıt verdiler
Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı

Parkta infial yaratan görüntü