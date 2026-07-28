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Hakkari'de 5 metreyi aşan karda yol açma çalışmaları kar tünelleri oluşturdu

Hakkari'de 5 metreyi aşan karda yol açma çalışmaları kar tünelleri oluşturdu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yer yer 5 metreyi bulan karda yürütülen yol açma çalışmaları sonucunda kar tünelleri oluştu. İl Özel İdaresi ekipleri, 2 aylık yoğun mücadeleyle yüksek kesimlerdeki kapalı yolları ulaşıma açtı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yer yer 5 metreyi aşan karda yürütülen zorlu çalışmalar sonucunda açılan yollar adeta kar tünellerini andırdı. İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgede başlattığı 2 aylık karla mücadele mesaisinde sona gelindi.

Temmuz ayının ortaları geride kalmasına rağmen yüksek kesimlerde karla mücadele tüm hızıyla sürdürülüyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları ve Sat Gölleri bölgesindeki yol açma çalışmalarını aralıksız yürüttü. Metrelerce kar birikintisi ve çığ tehlikesine karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçelerin yetersiz kaldığı noktalarda ekskavatör de kullanarak kapalı yolları tek tek ulaşıma açtı. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun tempo kütlesiyle çalışan ekiplerin kardan adam boyunu aşan geçitlerde açtığı yollar, bölgede seyirlik kar tünelleri oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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