Yüksekova'da ahırları su bastı: Mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle suyla dolan ahırdaki hayvanlar kurtarıldı.

İlçe genelinde son günlerde aralıklarla devam eden yağışlar, özellikle yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde su taşkınlarına yol açtı. İran sınırında bulunan Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında, yoğun yağışın ardından birçok ahırı su bastı. Ahırların su altında kaldığını fark eden köy sakinleri, mahsur kalan küçükbaş hayvanları kendi imkanlarıyla dışarı çıkararak güvenli alanlara sevk etti. Yerleşim birimlerinde oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar günlük yaşamda zorluk yaşadı.

Köy sakinlerinden Fıramerz Yemen, birkaç gündür devam eden yağışların mağduriyete yol açtığını belirtti. Yemen, "Birkaç gündür köyümüzde yoğun yağışlar etkili oluyor. Birçok ahırımız su altında kaldı, koyunlarımızı güçlükle dışarı çıkardık. Yerleşim alanlarımız da sular altında kalmış durumda. İnşallah yetkililer bu suyun yönünün değiştirilmesi veya tahliyesi için bir çözüm bulur, daha fazla baskın yaşanmaz" dedi.

Bölgede yağışların yer yer devam etmesi beklenirken, taşkınlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. - HAKKARİ

