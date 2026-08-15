Yüksekova'da Hayvan Sağlığı İçin Yol Denetimleri
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, hayvan sağlığını korumak ve salgın hastalıkları önlemek amacıyla yol denetimleri yapılıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktalarında hayvan taşıyan araçları durdurarak sevk belgeleri, kulak küpeleri ve sağlık raporlarını inceliyor, yetiştiricilere mevzuat hakkında bilgi veriyor. Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, hayvan sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla yol denetimleri gerçekleştiriliyor.
Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Volkan Hülür öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, ilçe genelindeki kontrol noktalarında durdurulan hayvan taşıyan araçlar tek tek denetleniyor. Denetimlerde ekipler, hayvanların sevk belgeleri kulak küpeleri ve sağlık raporlarını inceleyerek yetiştiricilere ve sürücülere mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. Hayvan sağlığının korunması, hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesi ve güvenli nakil süreçlerinin sağlanması amacıyla yürütülen yol kontrollerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.