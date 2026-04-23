Yüksekova'da güneş yüzünü gösterdi: Vatandaşlar parklara akın etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, son 10 yılın en çetin kışı ve yağışlı bahar aylarının ardından güneşli hava ile birlikte parklar dolup taştı. Vatandaşlar, sıcak havanın keyfini çıkararak aileleriyle birlikte dışarıda vakit geçirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son 10 yılın en sert kış mevsimi ve yağışlı bahar aylarının ardından yüzünü gösteren güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.

Yüksekova'da kış mevsimi boyunca etkili olan dondurucu soğuklar ve nisan ayı boyunca süren sağanak yağışlar yerini güneşli havaya bıraktı. Mayıs ayına sayılı günler kala sıcaklıkların artmasıyla birlikte ilçe sakinleri park ve mesire alanlarını doldurarak güneşin tadını çıkardı. İlçede bu yıl etkili olan ve son 10 yılın en çetin kışı olarak nitelendirilen mevsim şartları, nisan ayında da kar ve sağanak yağışlarla devam etmişti. Yağışlı hava nedeniyle uzun süre kapalı alanlarda vakit geçirmek zorunda kalan vatandaşlar, sıcaklığın artmasıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Genç yaşlı her yaştan ilçe sakini, parklardaki banklarda güneşlenerek baharın gelişini yaşadı.

Aylar sonra ısınan havanın keyfini çıkaran vatandaşlardan Turgay Altekin, Yüksekova'nın zorlu iklim şartlarına değinerek şunları kaydetti:

"Yüksekova'nın kışı çok çetin geçiyor. Bahar mevsimine girmemize rağmen yoğun yağışlar nedeniyle bir türlü ısınamamıştık. Mayıs ayına gireceğimiz şu günlerde güneşin yüzünü göstermesiyle hem ısınma fırsatı bulduk hem de parklarda zaman geçirmeye başladık. Biz de bu güzel anın tadını çıkartıyoruz."

Güneşli havayı fırsat bilerek ailesiyle parka gelen Zehra Yılmaz ise "Bilindiği gibi havalar çok yağışlı ve soğuktu. Ardından güneş açınca biz de bu anı yaşamak için ailemizle birlikte parka geldik" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Geminin el değiştirme görüntüleri yayınlandı
İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık

İran'ın operasyonu sonrası ABD donanmasında şok görevden alma
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz

Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti

15 yaş altı çocuklar dikkat! Artık sizlere yasak
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Ege Bölgesi'ndeki 8 il için yatırım seferberliği

Bir bölgeye dev teşvik paketi! 8 il için yatırım seferberliği başladı
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü

Katil 18 yıl sonra cezaevinde bulundu! Hiç beklemediği detay ele verdi