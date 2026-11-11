Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yüksekova'da 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı beyazladı, merkezde sonbahar sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yüksekova'da 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı beyazladı, merkezde sonbahar sürüyor Haber Videosunu İzle
Yüksekova'da 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı beyazladı, merkezde sonbahar sürüyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken ilçe merkezinde sonbahar havası yaşanıyor. 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı tamamen beyaza büründü, karla mücadele ekipleri hazır bekletiliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, ilçe merkezinde sonbahar havası yaşanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda düşen sıcaklıkların ardındangelen yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, yağışlar ilçe merkezinde aralıklarla devam ediyor. Bölgenin en yüksek noktası olan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı, etkili olan kar yağışıyla tamamen beyaza büründü. Öte yandan, olumsuzluklara karşı karla mücadele ekiplerinin hazır bekletildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Epstein mağduru manken konuştu: Ajansım beni 18 yaşında Epstein'in evine gönderdi

18 yaşında Epstein'in evine gönderildi! Faturayı ortaya koydu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma

Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma
Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı21

Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı
Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü

Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü! Nedenini duyan şaştı
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor! Değeri tam 110 milyon euro

Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Biden protestocuların hedefinde! Polis 2 kişiyi gözaltına aldı

Biden protestocuların hedefinde! Üzerine süt fırlattılar
Babasının kullandığı kamyonda can verdi! Henüz 20 yaşındaydı

Gencecik yaşında gelen acı son! Hem de babasının kullandığı kamyonda
KYK yurtlarında yeni dönem! İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak

KYK yurtlarında tüm kurallar sil baştan! Bunu yapan öğrenciler yandı