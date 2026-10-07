Yozgat'ta köylülerin koruduğu yüzlerce angut kuşu dronla görüntülendi

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Çakırhacılı köyünde bulunan iki gölet, her yıl yüzlerce angut kuşuna ev sahipliği yapıyor. Aylar boyunca göletlerde kalan kuşların su üzerindeki hareketliliği ve toplu uçuşları dron kamerasıyla görüntülendi.

Köyde çocukluklarından bu yana angut kuşlarının göletlerde yaşadığını belirten vatandaşlar, kuşlara zarar verilmemesi konusunda da hassas davranıyor. Köyde iki tane göletin olduğu belirtilirken, yüzlerce angut kuşu bölgedeki yaşamını sürdürüyor.

Ördekgiller familyasından olan angut kuşları, sulak alanları yaşam alanı olarak tercih ediyor. Oldukça ürkek yapılarıyla bilinen kuşlar, tehlike hissettiklerinde hızla uzaklaşabiliyor. Özellikle eşleriyle birlikte hareket etmeleri nedeniyle halk arasında sadakatleriyle de tanınıyor.

Günlük konuşma dilinde zaman zaman küçümseme veya hakaret amacıyla kullanılan "angut" kelimesinin aslında bir kuş türünün adı olması da dikkat çekiyor. Oysa doğadaki angutlar, dikkatli davranışları ve eşleriyle kurdukları bağlarıyla öne çıkan su kuşları arasında yer alıyor.

"Köyümüzde bu angut kuşlarına hiç kimse dokunmaz"

Çakırhacılı köyünde yaşayan Mahmut Çetin, angut kuşlarının yıllardır köy halkı tarafından korunduğunu belirterek, yörede kuşlarla ilgili güçlü bir inanış bulunduğunu söyledi. Çetin, "Çakırhacılı köyünde yaşıyorum. Normalde İstanbul'da çalıştım ama emekli oldum. Yazları geliyorum babama yardım ediyorum. Köyümüzün iki tane gölü var. Genelde doluyorlardı ama kuraklıktan dolayı pek dolmuyorlar. Köyümüzün en büyük özelliği bu angut kuşları yaşıyor gölde. Bunlar, bizim çocukluğumuzdan beri, kimse bunlara dokunmaz. Köyümüzde öyle bir inanış var ki angut kuşları çift olarak yaşıyor, çift olarak büyüyorlar" dedi.

"Başka bir eş edinmezler"

Çetin, köyde angut kuşlarına zarar verilmemesinin nesilden nesile aktarılan bir anlayış olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların birini öldürdüğün zaman veya ayırdığın zaman bunlar en az yedi yıl, 10 yıl birbirlerini ararlar, eşlerini ararlar. Başka bir eş edinmezler. Onun için köyümüzde bu angut kuşlarına hiç kimse dokunmaz. Avcılar dahil."

"Dışarıdan gelen avcılar bunlara ateş etmişler"

Çetin, son dönemlerde dışarıdan gelen bazı avcıların kuşlara ateş ettiğini belirterek, köylülerin durumu jandarmaya bildirdiğini söyledi. Çetin, "Ama yakın zamanlarda, dışarıdan gelen avcılar bunlara ateş etmişler, pompalı tüfeklerle falan. Tabii bunu gören komşular jandarmaya haber veriyor. Jandarma geliyor, gerekeni yapıyor ama aslında bunlara, şöyle bir şey yapılsa, ben kendimce diyorum ki burası bunlara bir üreme merkezi olsa, zaten köyümüzde bunlara kimse dokunmuyor."

"Burası bunlara bir üreme merkezi olsa"

Çakırhacılı köyünün angut kuşları için korunaklı bir yaşam alanına dönüştürülmesini isteyen Çetin, bölgeye dışarıdan da müdahale edilmemesi halinde kuşların sayısının artabileceğini ifade etti. Çetin, "Dışarıdan gelenler de dokunmadığı zaman bunlar güzel güzel burada ürerler. Zaten şu anda en az 300, 500 tane çift olarak var. Çok güzel bir şey olur ama tabii bu, yetkililerin yapacağı bir şey. Bizim talebimiz bu aslında."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı