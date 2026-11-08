Yozgat Kadışehri'nde kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekipleri yolları açık tuttu

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Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Hanözü mevkiinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede sahaya çıkan ekipler, yolların açık tutulması ve vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için gerekli müdahalelerde bulundu.

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde bölgede ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı