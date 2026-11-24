Yılın ikinci Süper Ayı, Pakistan semalarında görüntülendi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan ve "Süper Ay" olarak adlandırılan nadir gök olayının bu yıl ikincisi yaşandı. Pakistan semalarında görüntülenen Süper Ay, izleyenlere görsel şölen yaşattı. NASA'ya göre dolunay bu gök olayında yeryüzünden yüzde 14'e kadar daha büyük ve yüzde 30'a kadar daha parlak görünüyor.

Süper Ay, kasım ayında gerçekleşmesi nedeniyle Kunduz Ayı olarak da isimlendiriliyor. Kasım ayını kunduzların kış soğukları bastırmadan ve nehirler donmadan önce barajlarını onarmak ve yiyecek depolamak için en aktif oldukları dönem olması nedeniyle bu ad veriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı