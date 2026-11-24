Yılın ikinci Süper Ayı Pakistan semalarında izleyenlere görsel şölen sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılın ikinci Süper Ayı, Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle Pakistan semalarında görüntülendi. NASA'ya göre dolunay bu olayda yüzde 14'e kadar daha büyük, yüzde 30'a kadar daha parlak görünüyor; kasımda gerçekleştiği için Kunduz Ayı olarak da adlandırılıyor.
Yılın ikinci Süper Ayı, Pakistan semalarında görüntülendi.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan ve "Süper Ay" olarak adlandırılan nadir gök olayının bu yıl ikincisi yaşandı. Pakistan semalarında görüntülenen Süper Ay, izleyenlere görsel şölen yaşattı. NASA'ya göre dolunay bu gök olayında yeryüzünden yüzde 14'e kadar daha büyük ve yüzde 30'a kadar daha parlak görünüyor.
Süper Ay, kasım ayında gerçekleşmesi nedeniyle Kunduz Ayı olarak da isimlendiriliyor. Kasım ayını kunduzların kış soğukları bastırmadan ve nehirler donmadan önce barajlarını onarmak ve yiyecek depolamak için en aktif oldukları dönem olması nedeniyle bu ad veriliyor.