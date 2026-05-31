Kahramanmaraş'ta "Yeşilgöz" göz kamaştırıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Yeşilgöz Mesire Alanı, turkuaz ve yeşil tonlarındaki berrak suyu ve serin havasıyla Kurban Bayramı sonrası piknikçilerin ve doğaseverlerin akınına uğruyor. Bölge, hafta sonlarında huzurlu bir doğa kaçamağı arayanların uğrak noktası haline geldi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ndeki Yeşilgöz Mesire Alanı Kurban Bayramı sonrası ziyaretçi akınına uğruyor. Turkuaz ve yeşilin farklı tonlarını yansıtan berrak suyu, serin havası ve doğayla iç içe yapısıyla dikkat çeken bölge, özellikle hafta sonlarında vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Yeşilgöz, şehir merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve doğal yapısıyla ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor.

Bayram tatilinin ardından kent merkezi ve çevre illerden gelen vatandaşlar, doğayla baş başa vakit geçirmek, serinlemek ve hatıra fotoğrafı çekmek için Yeşilgöz'e akın etti. Piknik yapan aileler ve doğaseverler, bölgedeki eşsiz manzara eşliğinde vakit geçirirken, mesire alanındaki yürüyüş noktaları ve dinlenme alanları yoğun ilgi gördü. Bölgede yapılan çevre düzenlemeleri ve sosyal donatı alanlarının da ziyaretçi ilgisini artırdığı belirtiliyor. Adını suyun göz kamaştıran yeşil ve turkuaz tonlarından alan Yeşilgöz'ün kaynağı ve renginin oluşumu tam olarak bilinmezken, bu özelliği bölgeyi daha da dikkat çekici hale getiriyor. Yaz aylarında serin havası ve doğal görünümüyle öne çıkan Yeşilgöz, Kahramanmaraş'ın önemli doğa turizmi noktalarından biri olarak öne çıkıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
