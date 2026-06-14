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Bingöl'de onlarca kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Bingöl'de onlarca kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi
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Yeşilay'ın 81 ilde eş zamanlı düzenlediği 13. Geleneksel Bisiklet Turu, Bingöl'de vali ve vatandaşların katılımıyla sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için yapıldı.

Yeşilay tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Bingöl'de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinlik kapsamında Bingöl'de vatandaşlar, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi. Karşıyaka Kapalı Spor Salonu önünden başlayan bisiklet turuna Bingöl Valisi Cahit Çelik, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğe katılan Ceylan Bektaş, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yeşilay turuna katıldık. Çok güzel bir etkinlikti bizim için. Vali beyin de katılımıyla daha çok keyif aldık. Devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Yunus Emre Yıldırım da etkinliğin her yıl düzenlenmesinin önemine dikkat çekerek, "Türkiye'de 81 ilde Yeşilay'ın düzenlemiş olduğu bisiklet turuna katıldık. Daha önceki yıllarda da katılmıştım. Her yıl yapılan bu etkinliğin devamını diliyorum. Sağlıklı yaşam için bu tür organizasyonların artmasını istiyorum" diye konuştu.

Hakan Berat Bulut ise, "Yeşilay'a bugünkü etkinlik için teşekkür ediyoruz. Sayın valimize ve 81 ilde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinliğin ardından konuşan Yeşilay Bingöl Şube Başkanı Ahmet Karaca, "81 ilimizde yapılan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nu Bingöl'de de gerçekleştirdik. Valimizin katılımıyla birlikte tüm kurum amirlerimizin desteğiyle 'Sağlığa Pedal Çevir' etiketiyle bisiklet turu düzenledik. Amacımız farkındalık oluşturmak. Spor her şeyin başıdır. Önemli olan sağlıklı bir yaşamdır. Bağımlılıktan uzak sağlıklı bir yaşam için biz de sağlığa pedal çevirin diyoruz" dedi.

Şehir merkezinde belirlenen güzergahta gerçekleştirilen bisiklet turu, katılımcıların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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