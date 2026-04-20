Gümüşhane yaylalarında ayı dehşeti devam ediyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Yücebelen köyünde bir ayı, kış mevsiminde boş kalan yayla evine girerek içeride büyük tahribata yol açtı. Ev sahibi Bahri Yolcu, ayının dolapları parçaladığını ve eşyaları kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü Büyük Yücebelen Yaylası'nda kış sessizliğini 'davetsiz bir misafir' bozdu. Bahri Yolcu'ya ait yayla evine çatıdan giren ayı, içerideki eşyaları ve erzakları darmadağın ederek büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Gümüşhane genelinde ayıların yerleşim alanlarındaki tahribatlarıyla ilgili haberler artarak devam ediyor. Son olay, Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünün yüksek kesimlerinde bulunan Büyük Yücebelen Yaylası'nda meydana geldi.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ıssızlaşan yaylada, Bahri Yolcu'ya ait taş ve ahşap karışımı evin çatısı, aç kaldığı tahmin edilen bir ayının hedefi oldu.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aşması, ayının evin çatısına ulaşmasını kolaylaştırdı.

Evin sac kaplama çatısını fiziksel gücüyle delerek içeri giren yabani hayvan, evin içinde adeta savaş alanı manzarası oluşturdu.

Mutfak bölümündeki erzaklara ulaşmaya çalışan ayı; dolapları parçaladı, kapıları yerinden söktü ve evdeki eşyaları kullanılamaz hale getirdi.

Evinin halini gören Bahri Yolcu, karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Evin içindeki mutfak gereçlerinin, yağ bidonlarının ve mobilyaların parçalandığını belirten Yolcu, ayının evin çatısından girip aynı yolu kullanarak çıktığını ifade etti. Bölgedeki diğer yayla sakinleri de benzer olayların yaşanmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Yetkililer, kış aylarında yayla evlerinde kalan yiyecek maddelerinin ayıların koku duyusunu harekete geçirdiğini vurguladı. Özellikle yağ, un ve şeker gibi temel gıdaların yayla evlerinde bırakılmaması gerektiği, aksi takdirde bu tür saldırıların kaçınılmaz olduğu ifade edildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
