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Yaralı Puhu Kuşu Koruma Altına Alındı

Yaralı Puhu Kuşu Koruma Altına Alındı
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Sandıklı'da arazide yaralı bulunan puhu kuşu, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Tedavi sonrası doğaya salınacak.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazide yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Arazide bulunan puhu kuşu, kurum personeli tarafından kontrol edildi. Yapılan kontrollerin ardından puhu kuşuna ilk müdahale ekipler tarafından gerçekleştirildi. Yaralı kuş, gerekli tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam etmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Sandıklı Şube Şefliği personeline teslim edildi.

Yaralı, puhu kuşunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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