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Yangını görüp aracındaki yangın tüpüyle muhtemel orman yangınının önüne geçti

Yangını görüp aracındaki yangın tüpüyle muhtemel orman yangınının önüne geçti
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Antalya’nın Alanya ilçesinde ailesiyle seyir halindeyken yol kenarındaki ormanlık alan önünde alevleri gören vatandaş, aracındaki yangın tüpüyle yangına müdahale etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle seyir halindeyken yol kenarındaki ormanlık alan önünde alevleri gören vatandaş, aracındaki yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Yangın tüpü bitince yakındaki sağlık ocağının yangın tüpünü alıp devam eden vatandaşa çevredeki vatandaşlar da destek verdi ve yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinden Antalya'nın Alanya ilçesine seyir halinde olan Hilmi İlhan isimli esnaf ve ailesi, yol kenarında alevleri görünce geri dönüp müdahale etti. Çocuklarıyla birlikte eline yangın tüpünü alarak alevlerin bulunduğu alana müdahale eden İlhan'ın elindeki tüp yeterli olmayınca yakındaki sağlık ocağından alınan yangın tüpü kullanıldı. İlhan'ın yangını tamamen söndürmek için diğer araçlardan yangın tüpü arayışı ise sonuçsuz kaldı. Onlarca araçtan yangın tüpü çıkmadı.

Alevleri gören ve yoldan geçen diğer sürücülerin ve çevredeki vatandaşların da yardımıyla yangının büyümesini önleyen Hilmi İlhan, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleriyle rahat bir nefes aldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü ve muhtemel facianın önüne geçildi.

Çayarası mevkiinde yeni başlamış yangına şahit olduklarını ve aracıyla geri döndüğünü anlatan Hilmi İlhan, "Araçtaki yangın tüpüye müdahale ettik, sonrasında yangın ekipleri de geldi ve kontrol altına alındı, yalnız 30 tane araç vardı sadece 2 tane yangın tüpü çıktı, bu konuda duyarlı olmak lazım iki paket sifara parasına yangın tüpü alınabiliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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