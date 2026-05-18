Haberler

Yalova'da "Orman Benim" etkinliği

Yalova'da 'Orman Benim' etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da 'Orman Benim' etkinliği kapsamında Vali Ahmet Hamdi Usta, öğrencilerle birlikte ormanlık alandaki yangın tehlikesi oluşturan atıkları topladı. Etkinlik, 81 ilde eş zamanlı düzenlendi ve orman yangınlarının önlenmesi amaçlandı.

Yalova'da "Orman Benim" etkinliğinde Vali Ahmet Hamdi Usta, öğrencilerle ormanlık alana atılan ve yangın tehlikesi oluşturan atıkları topladı.

Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Yalova merkeze bağlı Paşakent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda katı atık toplama etkinliği düzenlendi. Yalova Orman İşletme Müdürlüğü himayesindeki etkinliğe katılan Ahmet Hamdi Usta, burada yaptığı açıklamada, "Bu kampanya Gençlik Spor Bakanlığı ile Tarım Orman Bakanı Orman Genel Müdürü'nün birlikte yürüttüğü bir proje. Biliyorsunuz Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 92'si insan hatası kaynaklı orman yangınları. Dolayısıyla bu etkinlik en büyük amacımız orman yangına sebep olacak yanıcı maddeleri ortadan kaldırmak amacıyla bunu yapıyoruz. Özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle beraber ormanlar için yangın büyük bir tehdit oluşturmaya başladı ki bu anlamda en kırılgan şehirlerden birisi Yalova, yüzde 60'ı ormana kaplı olan bir yer. Dolayısıyla bugün burada gençlerimizle beraber, çocuklarımızla beraber yanıcı ortama sebep olabilecek yanıcı maddeleri ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışma yapacağız. ve bunu tüm Yalova genelinde de çocuklarımızla beraber yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Ormanlara sonraki nesillerin bize emaneti olarak bakmamız gerektiğini söyleyen Usta, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu emaneti, aldığımız bir emaneti bizden sonraki çocuklarımıza, gençlerimize en güzel şekilde teslim etmemiz lazım. Bu anlamda bu etkinlikten dolayı Orman Genel Müdürlüğümüzden gelen Spor Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Katılan Milli Eğitim camiamıza, çocuklarımıza, Orman İşletme Müdürlüğü'nüze de çok çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımdaki duyarlılığım en büyükleriyle yaygınlaşması istiyorum. İnşallah yeşil ve güzel bir Yalova'yı korumak konusunda bu yaz döneminde hep beraber çalışalım diyoruz. Geçen yıllarda çok başarılı geçmişti. Orman yangınları çok azdı. Aynı duyarlılığı bu sene de bekliyoruz. Özellikle yaz mevsimiyle beraber piknik yapılması, yangın, ateşli piknik yapılması konusunda da bütün vatandaşlarımı uyarıyorum." - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı

Tutuklanması sonrası AK Partili isimden manidar paylaşım
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda

Telefonunu değiştirmeyi düşünenlere kötü haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim

Cenazede TikTok çekmişti! Özür beklerken tepki çekecek yeni açıklama
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kabul etti
Brüksel'de bir okulda patlayıcı düzenek bulundu

Belçika'daki Türk mahallesindeki okulda patlayıcı düzenek bulundu
TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi

Aralarında vatandaşlarımız da var! Türkiye'den saldırıya sert tepki