Yalova-Bursa kara yolunda asfaltlama çalışması devam ediyor

Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkiinde asfaltlama çalışmaları sürerken bölgede yaklaşık 4 kilometrelik bölüm tek şeritten veriliyor. Çalışma nedeniyle zaman zaman yolda uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi istikametinde ekipler asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor. Asfaltlama çalışmaları nedeniyle Güneyköy-Soğucak mevkii arasında trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. Yolda bayır yukarı tırmanış yapan ağır araçlar nedeniyle yolda trafik yavaş şekilde akıyor. Bazı zamanlarda ise bölgede uzun araç kuyrukları oluşuyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı