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Yalova Armutlu'da sağanağın dinmesi için dere üzerindeki köprüde kurban kesildi

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Yalova Armutlu'da sağanağın dinmesi için dere üzerindeki köprüde kurban kesildi
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın durması için bir grup vatandaş, dere üzerindeki köprüde kurban kesti. İlçede yağış nedeniyle sokak ve caddelerde su baskınları oluşurken, köprüdeki kurban kesimi dikkat çekti.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın durması için dere üzerindeki köprüde kurban kesildi.

İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle sokak ve caddelerde su baskınları oluşurken, bir grup vatandaş yağışın sona ermesi için kurban kesti. Dere üzerindeki köprüde gerçekleştirilen kurban kesimi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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