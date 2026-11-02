Yaklaşık 10 dakika süren sağanak Tekirdağ Süleymanpaşa'da caddeleri dereye çevirdi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

Tekirdağ'da yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağışta cadde ve sokaklar adeta dereye döndü. Yağışa hazırlıksız yakalanan ve o sırada dışarıda bulunan vatandaşlar ıslanmamak için çevredeki iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı. Kısa sürede etkisini gösteren sağanak Süleymanpaşa'da ilginç görüntüler oluştururken, yağmur sularının sokaklardan aktığı anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı