Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yaklaşık 10 dakika süren sağanak Tekirdağ Süleymanpaşa'da caddeleri dereye çevirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yaklaşık 10 dakika süren sağanak Tekirdağ Süleymanpaşa'da caddeleri dereye çevirdi Haber Videosunu İzle
Yaklaşık 10 dakika süren sağanak Tekirdağ Süleymanpaşa'da caddeleri dereye çevirdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran sağanak yaklaşık 10 dakika sürdü ve cadde ile sokaklar adeta dereye döndü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerleri ve kapalı alanlara sığınırken, sokaklardan akan yağmur suyu kameralara yansıdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

Tekirdağ'da yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağışta cadde ve sokaklar adeta dereye döndü. Yağışa hazırlıksız yakalanan ve o sırada dışarıda bulunan vatandaşlar ıslanmamak için çevredeki iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı. Kısa sürede etkisini gösteren sağanak Süleymanpaşa'da ilginç görüntüler oluştururken, yağmur sularının sokaklardan aktığı anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hakkı Bulut vasiyet kararını açıkladı! Çocuklarıyla ilgili sözleri dikkat çekti

Hakkı Bulut'tan miras çıkışı: Ağızlarını açmazlar asla
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin eğlence kentini önce toz fırtınası sonra sel vurdu

Eğlencenin başkentini önce toz fırtınası sonra sel suları vurdu
ABD'deki başarısız infazın doktoru ilk kez konuştu! 'Beceriksiz değilim'

Başarısız idamın doktoru ilk kez konuştu! Sözleri bomba
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi

Beştepe'den erken seçim açıklaması! Gününe kadar net tarih verdi
Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı

Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam

Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam
Uyuşturucuyu sakladığı yer inanılmaz! Polis makasla ayırdı

Uyuşturucuyu sakladığı yer inanılmaz! O makas boşuna değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesi geliyor! Taslak belli oldu

Talimat Erdoğan'dan! Toplumun kanayan yarası için düzenleme geliyor