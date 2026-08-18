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Yakaladığı yılanla arkadaşını kovaladı

Yakaladığı yılanla arkadaşını kovaladı
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Elazığ’da bir şahıs, göl kenarında yakaladığı küçük yılanla arkadaşını kovaladı.

Elazığ'da bir şahıs, göl kenarında yakaladığı küçük yılanla arkadaşını kovaladı. O anlar arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü kıyısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tatil için bölgeye gelen iki arkadaş, suyun kenarında yavru bir yılan fark etti. Vatandaşlardan birisi, suyun kenarında yılını kuyruk kısmından yakalayarak arkadaşına doğru koşarak korkutmaya çalıştı. O anları kayda alan arkadaşı ise büyük bir panikle kaçmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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