Yağmur yağışlarıyla birlikte 'Doğanın gizli kahramanları' böcekler iş başı yaptı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde Karasu (Fırat) Vadisi boyunca yer alan Erzincan Ovasında, havaların ısınması, yağmur yağışlarının başlamasıyla bahar güzelliğiyle kendisini gösterdi.

Erzincan'da eriyen kar sularıyla coşan akarsular, yeşeren araziler ve canlanan doğa, birçok yaban hayvanına olduğu gibi böceklere de yaşam alanı sunuyor.

"Benekli Semenderler çıkmaya başladı"

Baharla yeniden canlanan doğada daha çok görülen böcekler, sağladıkları yararlar ve doğal denge ile doğanın gizli kahramanları gibi. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde baharla birlikte koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" görülmeye başlandı.

Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" Kemaliye'de görüntülendi. Karada sarı benekli iki canlıyı fark eden bir vatandaş, telefonu ile semenderleri kaydetti. Bir süre iki semenderin adeta birbirleriyle oyun oynadığı gözlendi.

Semenderlerin, özellikle bahar mevsimi ve nisan yağmurlarıyla Erzincan ile bölge genelinde son yıllarda sıklıkla görüldüğü bildirildi. - ERZİNCAN

