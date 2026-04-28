Haberler

Yağmur yağışlarıyla birlikte "Doğanın gizli kahramanları" böcekler iş başı yaptı

Yağmur yağışlarıyla birlikte 'Doğanın gizli kahramanları' böcekler iş başı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde Karasu (Fırat) Vadisi boyunca yer alan Erzincan Ovasında, havaların ısınması, yağmur yağışlarının başlamasıyla bahar güzelliğiyle kendisini gösterdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde Karasu (Fırat) Vadisi boyunca yer alan Erzincan Ovasında, havaların ısınması, yağmur yağışlarının başlamasıyla bahar güzelliğiyle kendisini gösterdi.

Erzincan'da eriyen kar sularıyla coşan akarsular, yeşeren araziler ve canlanan doğa, birçok yaban hayvanına olduğu gibi böceklere de yaşam alanı sunuyor.

"Benekli Semenderler çıkmaya başladı"

Baharla yeniden canlanan doğada daha çok görülen böcekler, sağladıkları yararlar ve doğal denge ile doğanın gizli kahramanları gibi. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde baharla birlikte koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" görülmeye başlandı.

Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" Kemaliye'de görüntülendi. Karada sarı benekli iki canlıyı fark eden bir vatandaş, telefonu ile semenderleri kaydetti. Bir süre iki semenderin adeta birbirleriyle oyun oynadığı gözlendi.

Semenderlerin, özellikle bahar mevsimi ve nisan yağmurlarıyla Erzincan ile bölge genelinde son yıllarda sıklıkla görüldüğü bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı

Penaltıdaki diyalogları ortaya çıktı: Kerem'den dikkat çeken söz
Fenerbahçe'de Tedesco'nun yerine düşünülen ilk isim belli oldu

Tedesco'nun yerine o isim!
Memur ve sağlık çalışanlarına banka kredisi olmadan ev edinme imkanı geliyor

Bu meslekleri yapanlara piyango vurdu! Kredisiz ev imkanı geliyor
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı

Yer: Tokat! Cenaze namazını araçtan indirmeden kıldılar

Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı

Penaltıdaki diyalogları ortaya çıktı: Kerem'den dikkat çeken söz
Emekli öğretmenin evine giden yakınları donup kaldı

Emekli öğretmenin evine giden yakınları donup kaldı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

Bir savaş daha patlak veriyor! Komşu ülkeyi top ve roketle vurdu