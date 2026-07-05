Haberler

Bozkırın ortasında yemyeşil vadi: Buğdaylı köyü bereketli yılı yaşıyor

Bozkırın ortasında yemyeşil vadi: Buğdaylı köyü bereketli yılı yaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Buğdaylı köyü, etkili yağışlar sonrası yemyeşil bir görünüme kavuştu. Köyde çiftçilik yapan İbrahim Büyükelhan, bu yılın bereketli geçtiğini ve su sıkıntısı olmadığını belirtti.

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Buğdaylı köyü, etkili olan yağışların ardından yemyeşil görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bozkırın ortasında bir vadinin içine kurulu olan köy, deresi, bahçeleri ve bereketli tarlalarıyla görenleri hayran bırakıyor.

Ayrancı ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Buğdaylı köyünden geçen Buğdaylı Deresi, hem köyün su kaynağı oluyor hem de köy yakınlarındaki Ayrancı Barajı'nı besliyor. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü yörede, bu yıl etkili olan yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü.

"Bu köyde su sorunu yok"

Köyde çiftçilik yapan 75 yaşındaki İbrahim Büyükelhan, bu yılın bereketli geçtiğini belirterek, "Burası Ayrancı'nın Buğdaylı köyü. Karaman'a bağlı çok güzel, yemyeşil ve bahçelik bir köydür. Ayrancı Barajı'nı dolduran su bizim buradan geçiyor. Su köyün ortasından geçer. Köy iki yakalıdır, iki yanında da kanal vardır. Bu köyde su sorunu yok. Buranın çok güzel suyu vardır" dedi.

"Geçen sene Ayrancı Barajı kurudu, bizim köyün suyu da azaldı"

Geçen yıl kuraklık nedeniyle zor günler yaşadıklarını anlatan Büyükelhan, "Geçen sene Ayrancı Barajı kurudu, bizim köyün suyu da azaldı. Ağaçlarımız kurumadı ama kuruma noktasına geldi. Şu anda ise her yer yemyeşil. İnşallah bundan sonra kurumaz. Bu yıl iyi, su da çok. Baraj dolu, çay dolu dolu akıyor" diye konuştu.

Köyde tarım ve bahçeciliğin yaygın olduğunu ifade eden Büyükelhan, "Buğday, arpa, domates, salatalık, biber, patlıcan; aklınıza ne gelirse burada yetişir. Yağışlardan dolayı köylü çok mutlu. Bu yıl çok bereketli, çok güzel ekinlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Buğdaylı köyünün doğal güzelliğine de dikkat çeken Büyükelhan, "Yukarıdan baktığınız zaman köy yemyeşil görünür. Derenin içi masmavi akar. Herkesi köyümüzü görmeye davet ediyoruz. Hemen gelin, ziyaret edin. Suyumuz yukarıdan Toroslar'dan geliyor. Kaynak, taşın, kumun içinden çıkar. İnsan görünce hayran kalıyor" şeklinde konuştu.

Yağışlarla birlikte yeniden canlanan Buğdaylı köyü, bu yıl hem doğasıyla hem de bereketli tarlalarıyla Ayrancı'nın dikkat çeken köyleri arasında yer alıyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi

Dünya diken üstünde! Kritik adımı kurmaylarıyla böyle takip etti
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine okkalı bir zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Okkalı bir zam daha geliyor
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar! Vatandaşlar şaşkın

Bu da koyun mafyası: Çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar

Çobanlara dehşeti yaşatıp yüzlercesini yağmaladılar

Koku sebebiyle yapılan kontrolde ağaca asılı ceset bulundu

Kokunun geldiği ağaçlık alana girince korkunç manzarayla karşılaştılar
İntihar anonsuyla harekete geçti, ambulans şoförünün mücadelesi duygulandırdı

İntihar anonsuyla harekete geçti, ambulans şoförünün mücadelesi duygulandırdı
Vekil 'Milletin içinde tayt giyiyor' dedi, validen böyle yanıt geldi

Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
250. yıl kutlamalarında Trump'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak

Trump'tan ABD'nin 250. yıl kutlamalarına damga vuran mesaj