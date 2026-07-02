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Malatya'da yaban keçileri karayolunda görüntülendi

Malatya'da yaban keçileri karayolunda görüntülendi
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürü halinde karayoluna inen yaban keçileri, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürü halinde karayoluna inen yaban keçileri, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi Eski Erkenek Tüneli mevkiinde kaydedilen görüntülerde, koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan yaban keçilerinin karayolunda bir süre dolaştığı görüldü. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, sürü halinde ilerleyen keçiler bir süre bölgede gezindikten sonra yeniden dağlık alana yönelerek gözden kayboldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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