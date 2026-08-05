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Buldan'da Yaban Arılarından Vazo Şeklinde Sanat Eseri

Buldan'da Yaban Arılarından Vazo Şeklinde Sanat Eseri
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Denizli'nin Buldan ilçesinde yaban arıları, bal arılarının boş kovanlarına vazo şeklinde yuva yaparak görenleri hayrete düşürdü. Denizli Arı Üreticileri Derneği yönetim kurulu üyesi Hakan Aytekin, uzun yıllardır arıcılık yaptığını ancak ilk kez böyle bir yuva gördüğünü belirterek, 'Hakikaten sanat eseri yapmışlar. Vazo şeklinde yapmışlar. Bende bozmadım, sonuçta onlarında bir yuvaya ihtiyaçları var' dedi.

Buldan'da yaban arıları tarafından vazo şeklindeki yuva görenleri hayrete düşürdü.

Buldan'da halk arasında 'Sarıca Arı' da denilen yaban arıları bal arılarının boş kovanlarına yuva olarak adeta sanat eseri yaptı.

Uzun yıllardır arıcılık yaptığını dile getiren Denizli Arı Üreticileri Derneği yönetim kurulu üyesi Hakan Aytekin, "Bugüne kadar yaban arılarının koloni kurarak yuva yaptıklarını gördüm. Ancak bu tarz olarak ilk defa görüyorum. Hakikaten sanat eseri yapmışlar. Vazo şeklinde yapmışlar. Bende bozmadım, sonuçta onlarında bir yuvaya ihtiyaçları var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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