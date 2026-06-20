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Restoranın en şirin misafirleri

Restoranın en şirin misafirleri
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir restorana 7 yıl önce yuva yapan kırlangıçlar, her yıl mayıs ayında gelerek yavrularını burada büyütüyor. Restoran sahibi, kırlangıçların işletmeye güzellik kattığını söylüyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kırlangıçlar, yavrularını yuva yaptıkları restoran içerisinde büyütüyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde bir işletmeye 7 yıl önce yuva yapan kırlangıçlar müşterilerin ilgi odağı oluyor. Restoran sahibi Mehmet Genç, kırlangıçların işletmelerine ayrı bir güzellik kattığını belirterek, "Kırlangıçlar 7 yıldır mayıs ayının başında geliyor. İlk geldiklerinde hava soğuk olduğu için kapı kapalı oluyor. Kapıyı açtığım gibi yuvasına gidiyor. Sabah ezanıyla yuvadan çıkıyor ve akşam olduğunda tekrar geliyor. 7 yıldır her sene 7 yavru buradan ayrılıyor. Onlar buraya güzellik katıyor" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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