Haberler

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, Van'ın güney ilçeleri ve Hakkari çevrelerinde bugün öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini, sel, su baskını, heyelan, çığ ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtilerek, "Bugün öğle saatlerine kadar Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman sert rüzgar (20-40 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Hakkari çevreleri ile Van'ın güney (Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Başkale) ilçelerinde başlaması beklenen yağışların, öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli sağanak ve yerel olarak gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir, yağış anında kuvvetli rüzgar, düşük kotlarda sel, su baskını, heyelan, kar erimesi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köpeğiyle yürüyen genç kadın kapağın kırılmasıyla kanalizasyona düştü

Köpeğiyle yürürken kabusu yaşadı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

Önüne ne kattıysa yuttu, onlarca mahalle ve köy boşaltıldı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi

ROK'un cezaevi sessiz sedasız değiştirildi
Cinayete kurban gittiği 10 yıl sonra itiraf edilen Ayşen'in gömüldüğü yerde arama çalışmaları sürüyor

Eşinin öldürdüğü Ayşen'in gömüldüğü yerde aramalar devam ediyor
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi

En sonunda beklenen oldu!

Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak

Taşma noktasına geldi! Uzun yıllar sonra bir ilk yaşanacak

MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor

MHP'li vekil iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor