Van semalarında hilal ay ve Venüs aynı karede

Van semalarında akşam saatlerinde görülen hilal ay ve Venüs, gökyüzünde güzel bir manzara oluşturdu.

Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan kartpostallık görüntü vatandaşların ilgisini çekti. Güneşin batışının ardından berrak gökyüzünde beliren hilal şeklindeki ay ile parlaklığıyla dikkat çeken Venüs gezegeninin yakınlaşması, kentte seyirlik bir manzara oluşturdu.

Gün batımının ardından gökyüzünde beliren ince hilal, parlaklığıyla dikkat çeken Venüs ile aynı bölgede buluştu. Kentin farklı noktalarından görülebilen gökyüzü buluşması, doğa ve gökyüzü fotoğrafçılarına da güzel görüntüler sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı