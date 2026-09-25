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Van Sahil Yolu'nda karga, cevizi kırmayıp taşın altına sakladı

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Van Sahil Yolu'nda karga, cevizi kırmayıp taşın altına sakladı
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Van Sahil Yolu'nda görüntülenen karga, gagasındaki cevizi kırmak yerine yol kenarındaki bir taşın altına sakladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından tebessümle izlenen bu hareket, kargaların pratik zekasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Van sahil yolunda görüntülenen bir karga, zekasıyla yine hayrete düşürdü. Karga, ağzına aldığı cevizi kırmak yerine yol kenarındaki bir taşın altına itinayla sakladı.

Zekaları, problem çözme yetenekleri ve hafızalarıyla bilinen kargalar, Van Sahil Yolu'nda kaydedilen görüntülerle bir kez daha şaşırtmayı başardı. Görüntüler kargaların doğadaki pratik zekasını gözler önüne serdi. Sahil yolunda çevreyi gözlemleyen bir karga, gagasındaki cevizi kırmak için alışılageldiği gibi yüksekten sert zemine bırakmak ya da hareket halindeki araçların geçmesini beklemek yerine farklı bir yol seçti. Cevizi kırmakla uğraşmayan karga, etrafı kontrol ettikten sonra yiyeceğini yol kenarındaki bir taşın altına sakladı. Yiyeceğini daha sonra tüketmek ya da güvenli bir anı beklemek üzere sakladığı değerlendirilen karganın bu hareketi, çevredeki vatandaşlar tarafından tebessümle izlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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