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Van Gürpınar'da kar ve buzlanmada yolda kalan çiftçiler iş makineleriyle kurtarıldı

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Van Gürpınar'da kar ve buzlanmada yolda kalan çiftçiler iş makineleriyle kurtarıldı
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Van'ın Gürpınar ilçesinde Sıcaksu Mahallesi yolunda kar ve buzlanma nedeniyle traktör ve römorklarıyla yolda kalan çiftçiler, iş makinelerinin desteğiyle kurtarıldı. Traktör ve tarım makineleri halatla çıkarıldı, çiftçiler ana yola güvenli şekilde ulaştı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalan çiftçiler, iş makinelerinin desteğiyle kurtarıldı.

Van'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve buzlanmaya karşı çalışmalar devam ediyor. Gürpınar ilçesine bağlı Sıcaksu Mahallesi yolundan ilçe merkezine gitmeye çalışan çiftçiler, kar ve buzlanma nedeniyle traktör ve römorklarıyla yolda kaldı. Durumun Kırkgeçit Şantiye Şefliğine bildirilmesi üzerine ekipler hızla harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle başlatılan çalışma ile yolda kalan traktör ve tarım makineleri halat yardımıyla iş makinelerine bağlanarak bulundukları yerden çıkarıldı. Ekiplerin çalışmasıyla çiftçilerin ana yola güvenli şekilde ulaşmaları sağlandı.

Karla mücadele ekipleri, ayrıca Sıcaksu Mahallesi'ne bağlı Tüzek Mezrası yolunda da kar temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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