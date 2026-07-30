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Van Gölü’nde gün batımı: Esenkıyı, Arin Gölü ve Süphan Dağı aynı karede

Van Gölü’nde gün batımı: Esenkıyı, Arin Gölü ve Süphan Dağı aynı karede
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Van’ın Adilcevaz ilçesinde günbatımında Arin Gölü ve Süphan Dağı aynı karede olması ortaya güzel görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Van'ın Adilcevaz ilçesinde günbatımında Arin Gölü ve Süphan Dağı aynı karede olması ortaya güzel görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan Esenkıyı köyü, yaz akşamlarında ortaya çıkan eşsiz gün batımı manzarasıyla doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Arin Gölü'nün huzur veren görüntüsü ile heybetli Süphan Dağı'nın silueti, gün batımının kızıl ve turuncu tonlarıyla birleşerek adeta görsel bir şölen sunuyor. Güneşin Van Gölü'nün ufkunda yavaşça kaybolduğu anlarda gökyüzünde oluşan renk cümbüşü, Arin Gölü'nün sakin sularına yansırken, Süphan Dağı'nın görkemli görüntüsü manzaraya ayrı bir estetik katıyor. Bölgeyi ziyaret edenler bu eşsiz anları fotoğraflayarak kaydederken, doğanın sunduğu bu güzellik karşısında hayranlıklarını dile getiriyor.

Doğasever Ünal Emen, "Doğal zenginlikleriyle öne çıkan Esenkıyı köyü ve çevresi, hem fotoğraf sanatçıları hem de sakin bir gün batımı izlemek isteyen ziyaretçiler için önemli destinasyonlar arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarında gün batımında oluşan manzara, Bitlis'in doğal turizm açısından önemli bir potansiyele sahip" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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