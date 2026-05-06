Haberler

Van Gölü sahilinde günbatımı manzarası

Van Gölü sahilinde günbatımı manzarası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, gün batımında oluşan eşsiz manzarasıyla vatandaşları hayran bırakıyor. Güneşin ufuk çizgisine yaklaşmasıyla gökyüzü zengin renk tonlarına bürünürken, bu görüntü göl sularına yansıyor. Van, hem tarihi hem de görsel bir şölen sunarak bölge turizmine katkı sağlıyor.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, gün batımında oluşan eşsiz manzarasıyla vatandaşları kendine hayran bırakıyor.

Güneşin yavaş yavaş ufuk çizgisine yaklaşmasıyla birlikte gökyüzü kızıl, turuncu ve mor tonlara bürünürken, bu renkler Van Gölü'nün sakin sularına yansıyarak görsel bir şölen oluşturuyor. Türkiye'nin doğusunda, "Mavi Şehir" olarak anılan Van, ziyaretçilerine sadece tarihi bir yolculuk değil, aynı zamanda görsel bir şölen sunuyor. Güneşin gökyüzünden çekilmeye başladığı dakikalarda, Van Gölü adeta bir renk paletine dönüşüyor. Özellikle sahil kesimlerinde vakit geçiren vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları, bu eşsiz anı yaşamak için sahile akın ediyor.

Turkuazdan turuncuya uzanan bir şölen

Van Gölü'nün sodalı suları, güneş ışınlarının kırılma açısıyla birleştiğinde ortaya başka hiçbir yerde rastlanmayan bir renk cümbüşü çıkarıyor. Gökyüzü; alev kırmızısı, derin mor ve parlak turuncuya boyanırken, bu renkler gölün sakin sularına bir ayna gibi yansıyor. Kentte yaşayanlar kadar şehir dışından gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı olan gün batımı manzarası, bölge turizmine de katkı sağlıyor. Sahilde yürüyüş yapan aileler, günün en huzurlu anlarını bu manzara eşliğinde yaşıyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklu belediye başkanı, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el kondu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi silahla vurulmuş halde bulundu
Hürmüz'de kriz büyüyor! İran gemi trafiğini düzenlemek için yeni sistem başlattı

Trump'ın geri adımına İran'dan tokat gibi yanıt! Yeni sistem devrede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin

Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: O ilimizin adı değiştirilsin

Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
CHP'nin 'mutlak butlan' davasında 5. duruşma bugün başlıyor

CHP'nin "mutlak butlan" davasında kritik gün
PKK adını değiştirdi! Öcalan için de çağrı yaptılar

PKK adını değiştirdi! İşte yeni ismi