Van Gölü üzerinde yükselen dolunay görsel şölen sundu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü üzerinde yükselen dolunayın oluşturduğu yakamoz, vatandaşlara görsel şölen sundu. AHFOD Başkanı Özkan Olcay, anı fotoğraflayıp arşivlediklerini belirtti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü üzerinde yükselen dolunay oluşturduğu yakamozla izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

Dolunayın Van Gölü üzerinde tüm ihtişamıyla yükselmesiyle birlikte, Ahlat'ta Van Gölü sahiline akın eden vatandaşlar eşsiz görüntülere tanıklık etti. Ay ışığının göl yüzeyine yansımasıyla oluşan yakamoz izleyenleri mest ederken, birçok kişi bu anları cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile kayıt altına aldı.

Ahlat Fotoğrafçılar Derneği (AHFOD) Başkanı Özkan Olcay, dolunayın Van Gölü üzerinde yükselmesi ve oluşturduğu manzaranın inanılmaz olduğunu ifade etti. Olcay, "Bugün dolunayın Van Gölü üzerinde yükselişini çektik. Dolunay, Van istikametinden Van Gölü üzerinden yükselirken biz de Ahlat İskelesi'nde fotoğrafçı arkadaşlarımızla beraber geldik bu güzel anı hem fotoğrafladık hem de video kaydı aldık. Gerçekten çok güzel bir görüntü oluştu. Dolunayın Van Gölü üzerinde oluşturduğu yakamoz da ayrı bir güzellik kattı, biz de bu anı kayıt altına aldık ve güzel fotoğraflar arşivimize kattık" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
