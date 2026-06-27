Van'da dolunay öncesi şişkin ay büyüledi

Van'da dolunay evresine yaklaşan ayın gökyüzündeki büyüleyici görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Van Gölü'nün eşsiz manzarasıyla birleşen "şişkin ay", fotoğraf tutkunlarına adeta görsel bir şölen sundu. Van semalarında dolunay öncesi görülen şişkin ay, akşam saatlerinde gökyüzünü aydınlatarak izleyenlere görsel şölen sundu. Havanın açık olmasıyla birlikte belirgin şekilde yükselen ay, özellikle Van Gölü kıyıları ve yüksek kesimlerde etkileyici manzaralar oluşturdu. Dolunaydan iki gün önce en etkileyici evrelerinden birini yaşayan şişkin ay, Van'ın doğal güzellikleriyle birleşerek kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı