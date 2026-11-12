Van'da sığırcık kuşları koyun sürüsünün arasında beslenerek görsel şölen oluşturdu

Van'da sonbaharın etkisiyle doğada yaşanan hareketlilik, kuşların oluşturduğu görsel şölenle dikkat çekiyor. Sürü halinde hareket eden sığırcık kuşları, zaman zaman meralarda otlayan koyun sürülerinin arasına girerek karınlarını doyuruyor. Kuşların koyunlarla birlikte hareket ettiği anlar ise doğada renkli görüntüler oluşturuyor.

Doğu Anadolu'nun sert iklimi ve görkemli coğrafyasıyla dikkat çeken kenti Van, bu kez doğanın en renkli ve sıra dışı karelerinden birine ev sahipliği yaptı. Şehrin kırsal kesimlerinde kaydedilen görüntüler, doğanın kendi içindeki uyumunu ve muazzam dengesini bir kez daha gözler önüne serdi. Göç mevsiminin hareketliliğini yaşayan sığırcık kuşları, meralarda otlayan koyun sürüsüyle bir araya gelerek adeta görsel bir şölen sundu.

"Gökyüzünden yere inen dans"

Van'ın kırsal bölgelerinde yiyecek arayışına çıkan sığırcık kuşları, geniş arazilerde otlayan koyun sürülerini adeta kendilerine beslenme alanı olarak seçiyor. Koyunların otlayarak ilerlediği alanlarda dolaşan yüzlerce sığırcık, yerdeki böcek ve diğer küçük canlıları arayarak besleniyor. Kimi zaman koyunların hemen yanı başında, kimi zaman da sürünün arasında dolaşan kuşlar, dikkat çekici görüntüler ortaya çıkarıyor. Koyun sürüsünün hareketlerine eşlik eden sığırcıkların zaman zaman toplu halde havalanarak gökyüzünde oluşturduğu hareketlilik de izleyenlerin ilgisini çekiyor. Bir süre sonra yeniden sürünün çevresine konan kuşlar, beslenmelerine kaldıkları yerden devam ediyor. Doğadaki bu uyumlu görüntü, hayvanlar arasındaki ilginç etkileşimi de gözler önüne seriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı