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Van'da şiddetli rüzgar Van Gölü'nü dalgalandırdı, uçaklar ikinci denemede piste indi.

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Van'da şiddetli rüzgar Van Gölü'nü dalgalandırdı, uçaklar ikinci denemede piste indi.
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Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, Van Gölü'nde dalgaları yükseltirken kent genelinde yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen bazı uçaklar ilk denemede pas geçti, pilotlar ikinci denemede sorunsuz indi.

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, kent genelinde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilerken, Van Gölü'nde dikkat çeken manzaralar oluşturdu. Hava muhalefeti nedeniyle gölde dalgalar yükselirken, havalimanında uçuşlarda gecikmeler yaşandı.

Van'da etkili olan kuvvetli rüzgar, Van Gölü'nde dalgaların oluşmasına neden oldu. Yükselen dalgalar, kıyı kesimlerinde dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Pilotlardan başarılı ikinci deneme

Olumsuz hava şartları, hava yolu ulaşımını da vurdu. Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen bazı uçaklar, rüzgarın şiddeti nedeniyle zorlandı. Güvenli seyrüsefer ve yolcu emniyeti kuralları gereği pilotlar ilk denemelerinde pas geçmek zorunda kaldı. Havada kısa bir tur atan ve rüzgarın durumunu yeniden değerlendiren pilotlar, ikinci denemelerinde pistle başarılı bir şekilde buluşarak sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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