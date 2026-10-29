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Van'da sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler zor anlar yaşadı

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Van'da sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler zor anlar yaşadı Haber Videosunu İzle
Van'da sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler zor anlar yaşadı
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Van genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak ve sis, kent merkezinde görüş mesafesini düşürdü; sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, yağışlı ve sisli havalarda dikkatli olunması, takip mesafesinin korunması ve hızın düşürülmesi uyarısında bulundu.

Van genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış ve yer yer yoğunlaşan sis, yer yer oldukça düştüğü kent merkezinde, sürücüler zor anlar yaşadı.

Van'da etkili olan yağmurla birlikte sis de kent genelinde kendini gösterdi. Yağış ve sis, zaman zaman görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran sis, çevredeki doğal güzellikleri kısmen görünmez hale getirirken, yağışlı hava günlük yaşamı da etkiledi.

Yetkililerden sürücülere, yağışlı ve sisli havalarda dikkatli olmaları, takip mesafelerini korumaları ve hızlarını düşürmeleri uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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