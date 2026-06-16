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Muharrem hilaline Venüs, Jüpiter ve Merkür eşlik etti

Muharrem hilaline Venüs, Jüpiter ve Merkür eşlik etti
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Van'da Muharrem ayının ikinci gününde gökyüzünde beliren hilale Venüs, Jüpiter ve Merkür eşlik etti. Van Gölü kıyılarından izlenen bu eşsiz manzara, gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar yaşattı.

Van'da Muharrem ayının ikinci gün hilali gökyüzünde belirirken, hilale eşlik eden Venüs, Jüpiter ve Merkür görsel bir şölen oluşturdu.

Gün batımının ardından ortaya çıkan ince hilal, parlaklığıyla dikkat çeken Venüs, Jüpiter ve Merkür ile birlikte Van semalarında eşsiz bir manzara sundu. Özellikle Van Gölü kıyıları ve yüksek kesimlerden izlenen gökyüzü olayı, seyredenleri kendine hayran bıraktı. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem hilalinin gezegenlerle aynı doğrultuda görünmesi, gökyüzü meraklıları için unutulmaz anlar yaşattı. Muharrem ayının ikinci gün hilali ile Venüs, Jüpiter ve Merkür'ün aynı akşam gökyüzünde buluşması, Vanlılara hem manevi hem de görsel açıdan unutulmaz bir gece yaşattı.

Van semalarında manevi ve görsel şölen bir arada

Van semalarında gün batımının ardından ortaya çıkan ince ay hilali, gökyüzünde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Van Gölü kıyıları başta olmak üzere kentin birçok noktasından gözlemlenen hilal, fotoğraf tutkunları ve gökyüzü meraklıları tarafından ilgiyle izlendi. Günün son ışıklarıyla birlikte beliren hilal, Van'ın doğal güzellikleriyle birleşerek eşsiz görüntüler sundu. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Muharrem ayının başlangıcını simgeleyen hilal, manevi atmosferi de beraberinde getirdi. Vatandaşlar, yeni hicri yılın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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