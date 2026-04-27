Van'da kara yoluna inen ayı kameraya yansıdı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kara yoluna inen ayı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, kırsal alanda yiyecek aradığı ve kara yoluna çıktığı tahmin edilen ayı, bir süre yolda dolaştıktan sonra gözden kayboldu. O anlar, yolculuk yapan vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Yetkililer, bölgede yaban hayvanlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı