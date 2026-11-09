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Van'da kar yağışı sonrası sürücüler 15 Kasım'ı beklemeden kış lastiği taktırdı

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Van'da kar yağışı sonrası sürücüler 15 Kasım'ı beklemeden kış lastiği taktırdı
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Van'da dün akşam etkili olan kar ve sıcaklık düşüşüyle sürücüler, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı 15 Kasım'ı beklemeden lastikçilere akın etti. Lastikçilerde yoğunluk ve sıra oluşurken buzlanma riskine karşı kışlık bakımlar da erkene alındı.

Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı, kış hazırlıklarını hızlandırdı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve şehir merkezinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte sürücüler, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı 15 Kasım'ı beklemeden lastikçilerin yolunu tuttu.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından araç sahipleri, muhtemel buzlanma ve kaygan zemin nedeniyle kış lastiklerini taktırmak için oto lastikçilerine akın etti. Lastikçilerde yoğunluk yaşanırken, bazı sürücüler sıra beklemek zorunda kaldı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma riskinin arttığı Van'da, sürücüler güvenli seyahat edebilmek için araçlarının kışlık bakımlarını erkene aldı.

Lastikçiler ise kar yağışının ardından iş yoğunluğunun arttığını belirterek, sürücülere son günü beklemeden kış lastiklerini taktırmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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